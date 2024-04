Castellabate, si ribalta con l'auto per evitare un gatto

Si ribalta con l'auto per evitare un gatto. Il ragazzo, 20enne, alla guida di una Citroën C3 nera è rimasto illeso dopo aver ribaltato l'auto in via Garibaldi, nei pressi della scuola "Luigi Guercio”, a Santa Maria di Castellabate. Gli abitanti della zona sono stati allertati da un improvviso rumore seguito dalla visione dell'auto capovolta con il conducente a bordo.

Fortunatamente, il giovane è uscito indenne dall'incidente, seppur visibilmente scosso. Gli uomini della polizia locale, agli ordini del comandante Gennaro Malandrino, insieme ai sanitari dell'associazione Valcalore, sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente per garantire la sicurezza del giovane. Secondo quanto riferito dal conducente, il sinistro è stato causato da un improvviso attraversamento stradale di un gatto. Nel tentativo di evitarlo, il giovane ha sterzato bruscamente, provocando il ribaltamento dell'auto.