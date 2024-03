Si è concluso, dinanzi al Tar di Salerno, il giudizio sulle controversie relative ad alcune proprietà private di Ogliastro Marina per le quali con una apposita delibera il consiglio comunale di Castellabate ne aveva affermato e riconosciuto l’uso pubblico.

La sentenza, pubblicata nei giorni scorsi, ha accolto nel merito e puntualmente tutti i motivi del ricorso proposto da un privato cittadino, Vincenzo De Simone, rappresentato dall’avvocato Alvaro Tortora, che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’allora amministrazione comunale aveva riconosciuto l’uso pubblico del tratto viario denominato Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della viabilità a monte della strada provinciale 70b. Alla luce della relazione del verificatore esterno, è quindi emerso in primo luogo che il reticolo viario verificato «è utilizzato solo dai proprietari frontisti e non da parte dell’intera collettività non essendo peraltro ivi presenti edifici o proprietà di interesse collettivo» e in secondo luogo che «le infrastrutture ivi presenti sono state realizzate e manutenute dai privati e non dall’amministrazione». Il verificatore, infatti ha concluso che «non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’uso pubblico della viabilità».

L’area, oggetto del contenzioso, presenta una viabilità interclusa in quanto tutte le strade private terminano con fondi privati interclusi e retrostante rilievo collinare, grazie anche alla realizzazione di una sbarra automatica per la chiusura/apertura del varco solo ai titolari di passaggio.

«Una pronuncia che restituisce un chiarimento sui connotati autentici che avrebbero dovuto vigilare l’adozione del provvedimento annullato, nello smarrimento dei quali si era allignato l’errato convincimento della pubblica amministrazione - commenta l’avvocato Tortora - Una battaglia legale che ha portato un esito da troppi ritenuto inatteso ed improbabile».