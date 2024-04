Benevento, il Piano B di Becchetti per incentivare la cittadinanza attiva e la partecipazione

Amministratori, associazioni, mondo accademico e tanti cittadini hanno partecipato alla presentazione del libro “Piano B - Uno spartito per rigenerare l’Italia” organizzata a Benevento dal "Laboratorio per la Felicità pubblica" presso la sede del CSV Irpinia Sannio e che ha visto un partecipato dibattito tra il coordinatore del "Laboratorio" Ettore Rossi, Angelo Moretti presidente del Consorzio “Sale della terra” e l'economista Leonardo Becchetti, coautore del testo e promotore del progetto "Piano B".

«Abbiamo voluto presentare questo libro - ha spiegato Rossi - per lo stimolo che i contributi contenuti in questo testo hanno suscitato in noi.

E' chiaro c'è bisogno di invertire la rotta, di darci nuovi indirizzi, nuovi atteggiamenti e per questo abbiamo discusso delle parole del nuovo lessico che anima questa visione».

«L'Italia sta invecchiando, si sta spopolando e le aree interne come quella di Benevento vivono un progressivo impoverimento demografico, ma c'è anche una urgenza democratica perché mancano sempre di più gli elettori alle urne - la denuncia di Moretti -. C'è bisogno per questo di un piano B per far nuovamente appassionare gli italiani alla politica e soprattutto ricongiungere una relazione dialogativa e generativa tra aree rurali e politica».

«Il nostro obiettivo - ha detto Becchetti - è quello di aumentare la felicità e la generatività del nostro paese portando avanti il progresso sociale ed abbiamo quindi pensato di far nascere uno spartito, una visione comune che mette al centro il tema delle relazioni creando strumenti e forme di partecipazione per i cittadini, penso alle comunità energetiche, all'amministrazione condivisa, al consumo responsabile.

È allora importante incrementare la cittadinanza attiva per estendere a tutti i membri della comunità le possibilità di fruire delle risorse e dei servizi per avere una vita dignitosa».