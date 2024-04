Sant'Agata de' Goti, zoom sull'intelligenza artificiale. Canfora: «Non bisogna avere paura»

«Non bisogna avere paura dell'intelligenza artificiale perché il suo utilizzo e le sue sorti restano in mano all'umanità soprattutto se questa (l'umanità) riesce a creare un modello “aperto” dell'Ai per capire come vengono utilizzati i dati». Si potrebbe sintetizzare così il pensiero emerso dalla lezione lezione sul tema «L'evoluzione dell'Ai» del corso di alta formazione politica, promossa dall'associazione «Res Publica - Sen. Mino Izzo», svoltasi a Sant'Agata de' Goti presso l'auditorium «Ilario Roatta» dell'Iis «Alfonso Maria De' Liguori». La lezione è stata tenuta dal rettore dell'Unisannio Gerardo Canfora, il quale nel suo intervento è riuscito a catturare l'interesse dei corsisti e di oltre cento studenti dell'istituto saticulano che quest'anno dovranno sostenere l'esame di maturità.

La lezione del rettore dell'Unisannio è stata preceduta dai saluti della dirigente scolastica Maria Rosaria Icolaro, del presidente dell'associazione «Res Publica» Pierpaolo Izzo, cui ha fatto seguito l'intervento dell'esperto informatico Libero Petringa.