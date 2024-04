Vivatech, le principali aziende Tech si ritrovano a Parigi dal 22 al 25 maggio

L’ottava edizione annuale di VivaTech, il più grande evento europeo dedicato alle startup e alla tecnologia, si terrà dal 22 al 25 maggio a Parigi presso l’Expo Porte de Versailles. Un autentico punto di incontro per il business e l’innovazione, VivaTech si conferma ancora una volta come un appuntamento imprescindibile nel calendario internazionale del settore. Con la sua crescente rilevanza globale e una particolare attenzione su tematiche cruciali come l’intelligenza artificiale, la tecnologia sostenibile e la mobilità, l’evento si afferma come il punto di riferimento principale per interpretare le tendenze emergenti e valutare le relative implicazioni economiche e sociali.

L’edizione 2024 si preannuncia un successo, con un aumento del 30% nel numero dei paesi europei presenti rispetto all’anno precedente, oltre 120 paesi e 40 padiglioni, tra cui il Regno Unito che farà la sua prima comparsa tra i 14 paesi europei rappresentati. Il Giappone, nominato «Paese dell’Anno», presenterà il suo ecosistema tecnologico e porterà con sè con una delegazione di istituzioni, aziende e startup. Ma non è finita qui, saranno anche presenti realtà di Paesi dell’Asia, dell’America e dell’Africa. Infine, VivaTech sarà la sede degli AfricaTech Awards per il terzo anno consecutivo. In quanto principale piattaforma di business, la rassegna offrirà un terreno fertile per oltre 2.500 startup e 2.000 investitori internazionali come Accel, Kkr, Lightspeed e Northzone.

Saranno presenti 350 aziende e organizzazioni, che copriranno 25 settori tra cui l’automotive, il settore sanitario e il retail e si sta, inoltre, introducendo un nuovo programma progettato per assistere i leader aziendali con l’obbiettivo di stimolare la crescita e l’innovazione.

Nell’ambito del crescente impegno verso una tecnologia responsabile, VivaTech dedica il 10% del suo spazio espositivo a quest’area, incluso l’Impact Bridge, un nuovo spazio promosso da Edf che riunisce startup, innovazioni e associazioni no-profit con un approccio alla tecnologia responsabile. L’Ia sta rivoluzionando tutti i settori, passando da una tecnologia innovativa a uno strumento indispensabile – l’88% dei leader aziendali intervistati ha pianificato di investire in Ia nel 2024. A Parigi, pertanto, l’intelligenza artificiale sarà al centro dell’attenzione, con il 37% dei partner che presenteranno le loro soluzioni basate sull’Ia, e ogni innovazione presentata sarà applicabile a tutti i 25 settori economici rappresentati durante la mostra, a testimonianza del vasto spettro di applicazioni dell’Ia. Inoltre, saranno presenti relatori come Arthur Mensch, co-founder and president di Mistral Ai, Dario Amodei, co-founder and Ceo di Anthropic e Sneha Revanur, founder and president di Encode Justice, che parteciperanno a discussioni sulle questioni sociali legate all’Ia, garantendo una comprensione completa e una riflessione approfondita sull’impatto e sul potenziale della nuova tecnologia.

«Come ogni anno, VivaTech presenterà innovazioni legate alla tecnologia, alle startup e, naturalmente, all’intelligenza artificiale, che è al centro della strategia di quasi ogni azienda. I dibattiti a VivaTech con i più esperti metteranno in luce il pieno potenziale dell’Ia, i suoi progressi positivi e le soluzioni innovative in campi come la sanità, la sicurezza informativa, il clima, l’industria, l’istruzione e così via. Saranno proprio queste discussioni e molte altre a orientare le decisioni degli imprenditori nei prossimi 12 mesi», hanno spiegato i co-organizzatori di VivaTech Maurice Lévy, Chairman of the Supervisory Board of Publicis Groupe e Pierre Louette, Ceo of Les Echos - Le Parisien Group.

La tecnologia sostenibile, un argomento di grande importanza e interesse pubblico, è anche una questione chiave per i leader aziendali. Secondo il sondaggio di VivaTech, il 93% dei partecipanti in Europa e negli Stati Uniti è convinto che la tecnologia sia un alleato fondamentale nel fronteggiare le sfide del futuro. Gli investimenti in questo settore, infatti, sono in aumento e si prevede che raddoppino entro il 2027 per favorire l’innovazione di fronte al cambiamento climatico. Ne è testimone il successo delle startup di tecnologia sostenibile, che sono riuscite a raccogliere una cifra record di 51 miliardi di dollari entro il 2023. Tra le soluzioni che saranno presentate quest’anno a VivaTech:

Agrist (Giappone) guida l’innovazione agricola con robot alimentati da intelligenza artificiale che agevolano la raccolta e consentono l’analisi in tempo reale dei dati del suolo per migliorare la gestione delle colture;

Value Park (Francia) è stata creata per sviluppare tecnologie per la produzione di freddo rinnovabile utilizzando le risorse marine;

Bioteos (Francia) è una soluzione per migliorare la qualità dell’aria utilizzando alghe microscopiche. Questa tecnologia consente di trattare non solo inquinanti atmosferici, ma anche virus e batteri.

Tra gli speakers di quest’anno, Alloysius Attah, Ceo di Farmerline, Rachel Delacour, co-founder, Ceo e president di Sweep, Craig Douglas, general partner di World Fund e Christophe Gras, general partner di Planet A Ventures.

Il settore della mobilità dimostra il meglio di ciò che può essere realizzato quando tecnologie come l’Ia incontrano un tema così importante come la sostenibilità nel contesto aziendale. Quest’anno, tale settore avrà un ruolo centrale a VivaTech, grazie soprattutto alla prima collaborazione con Tesla, il cui intero ecosistema sarà presentato in un’area dedicata che mette in evidenza la sua missione di accelerare la transizione globale verso l’energia sostenibile. In tale contesto, VivaTech ospitarà Software Républicque e i loro Ceo in una conversazione su Stage One. Infine, sono in programma altri annunci, esclusive e innovazioni, soprattutto da parte di Peugeot/Stellantis, che mira a diventare il leader europeo delle auto elettriche entro il 2025 e presenterà lanci ed esclusive come la concept car «Inception» e la tecnologia rivoluzionaria «Hypersquare»; ma anche da Fly-Box, una startup specializzata nel trasporto merci ecologico, da Airbus con le sue innovative soluzioni di mobilità aerea e dal Gruppo Adp, con Volocopter e con la loro visione dell’aeroporto del futuro.

François Bitouzet, Managing Director di VivaTech: «Viva Technology è un luogo di incontro essenziale per il business e la tecnologia, dove vengono presentate le migliori startup e le aziende leader provenienti da tutto il mondo. L’innovazione è in piena espansione, guidata dall’Ai, dalle sfide positive di impatto e dagli imprenditori che sono pronti a cogliere tutte queste opportunità decisive. Per decifrare queste nuove tendenze e comprendere il loro impatto sulle nostre economie, VivaTech 2024 riunisce per quattro giorni il meglio degli ecosistemi dell’innovazione e della tecnologia, nonché relatori e decision-makers provenienti da più di 120 paesi».