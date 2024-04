Sant'Agata de' Goti, per la giornata mondiale della Terra inaugurata una nuova area verde

In occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale della Terra questa mattina l'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti ha inaugurato una nuova area verde in via Alcide De Gasperi.

Iniziativa che ha visto la partecipazione e la collaborazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo numero 2 di Sant’Agata de’ Goti, dei ragazzi del “Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione” e dei volontari dell'associazione “Il Cireneo Odv”.

«La cura della nostra Terra - ha commentato il consigliere comunale Alessandro Mauro citando Papa Francesco - è un obbligo morale per tutti». L'appuntamento di questa mattina rientra tra le iniziative di “Futuro nel Verde - Ama la tua città”, il progetto dell'amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti per la cura, la riqualificazione e la riscoperta di aree e spazi verdi della città.