Strade sicure, centinaia di controlli in Fortore

Feste di Pasqua particolarmente impegnative per i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo: impegnate ben 42 pattuglie per un'attività di controllo volta alla prevenzione dei reati predatori ed alla sicurezza degli utenti della strada. In particolare sono state identificate 204 persone e controllati 158 veicoli. I militari hanno contestato 17 infrazioni del Codice della strada, elevando altrettante sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.007 euro.

Sequestro amministrativo, invece, per 2 veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, e ancora, sono state ritirate 4 patenti scadute di validità, e trovati veicoli non sottoposti a revisione; c'è stato chi guidava senza patente o con patente revocata, senza cintura o usando il cellulare: in tutto sono stati decurtati 20 punti da patenti di guida.