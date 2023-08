Truffa agli anziani a Barano d'Ischia, denunciato 16enne

I Carabinieri della compagnia di Ischia e una vittima scongiurano l' ennesima truffa. Un 16enne denunciato per aver tentato di ingannare un anziano. E' la seconda volta in poco meno di 2 mesi, due denunce e il reato è sempre lo stesso. Truffa agli anziani, questa volta solo tentata grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e all’arguzia del bersaglio. Per un 16enne del centro storico di Napoli l’ennesima grana con la giustizia, con il traguardo della maggiore età ancora distante. Il copione è nel ventaglio delle truffe già conosciute.

Una telefonata di presentazione e un avvocato che racconta di un incidente stradale causato dalla figlia della vittima, ora trattenuta in caserma. Per risolvere le pratiche preliminari, necessaria una sorta di cauzione in denaro contante che un rappresentante dello studio legale avrebbe di lì a breve recuperato a domicilio. Senza altri scomodi.

L’uomo, prima di accodarsi al lungo elenco di persone ingannate da sedicenti avvocati-carabinieri-corrieri, ha ricordato l’appello dei veri Carabinieri a non fidarsi di richieste di denaro fuori dal comune. Ha lasciato che l’interlocutore concludesse la sua messinscena telefonica e quando ha riagganciato ha digitato 112 sul tastierino.

I carabinieri della stazione di Barano e quelli dell’aliquota operativa ischitana erano già posizionati quando il 16enne si è presentato e ha tentato di entrare nel palazzo.

Per lui una denuncia, la seconda dopo quella di giugno scorso, e il sequestro del cellulare.