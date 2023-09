Agguato a Napoli, 19enne ferito da colpo di pistola: «Volevano rubarmi il Rolex»

Agguato nel cuore della notte a Napoli, nel quartiere di Miano. Un giovane di 19 anni già noto alle forze dell'ordine - Francesco P. - si è ppresentato al pronto soccorso dell'ospedale Cto con una ferita d'arma da fuoco al braccio: «Erano in due, volevano rapinarmi il Rolex, io ho reagito e loro hanno sparato a bruciapelo con una pistola», ha raccontato ai carabiinieri della compagnia Stella, subito intervenuti in ospedale.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che la vittima, mentre sostava in auto tra via Vittorio Emanuele III e via Mianella (Miano) in compagnia di un coetaneo, sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina.

«Erano in due, con il volto coperto - ha riferito Francesco P.

agli investigatori - e hanno esploso più colpi di pistola al nostro indirizzo». Versione tutta da verificare e confermare. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stella impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, che presenta già molte lacune: da un primo sopralluogo sul luogo indicato dal ferito non sono stati trovatti né bossoli né tracce di sangue. Il che lascia supporre che dinamica e movente dell'episodio siano ben diversi da quelli riferiti dalla vittima.