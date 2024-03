Napoli, arrestato 38enne in via Domenico Fontana: spaccio di droga col paniere

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante i servizi di controllo, hanno notato in via Domenico Fontana un uomo sopraggiungere a bordo di una vettura e sostare nei pressi di uno stabile.

Il prevenuto ha atteso che dal balcone si affacciasse una donna che, velocemente, ha calato un paniere contenente del denaro; l’uomo ha prelevato il denaro e ha messo nel paniere una busta per poi dirigersi verso l’auto dove ad attenderlo c’erano due donne.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’auto con le tre persone a bordo e hanno rinvenuto la somma di 75 euro e un involucro di 0,22 grammi di anfetamina mentre, nell’abitazione dell’acquirente, hanno rinvenuto 0,35 grammi di cocaina.

Pertanto, un 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti mentre le due donne, una 23enne e una 48enne, entrambe napoletane, sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.