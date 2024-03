Napoli, assalto a Fuorigrotta: finestrini rotti, prese di mira le auto in sosta

«Ancora episodi di “finestrini spaccati” in città. Questa volta si tratta di imbecilli che stanno prendendo di mira le auto in sosta dei cittadini residenti. Episodi vergognosi che purtroppo stanno aumentando, soprattutto nelle aree e nei quartieri residenziali della città». Sono le parole di Nino Simeone, Presidente della commissione infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli che ha sottolineato l'emergenza cristalli: qualche settimana fa lo stesso episodio contro i finestrini dei mezzi di trasporto pubblico in città.

«Questa volta è toccato al quartiere Fuorigrotta, che già in passato è stato oggetto di episodi simili, ma purtroppo la situazione sta degenerando e potrebbe sfuggire di mano.

Lancio un appello ai cittadini, vittime di questi episodi: denunciate questi episodi alle autorità competenti» le parole.

«Scriverò al Prefetto, al Questore e ovviamente al Sindaco, per chiedere di aumentare i controlli e attivare il sistema di videosorveglianza cittadino e verificare le registrazioni delle telecamere private presenti in quell'area, perché bisogna capire la matrice di questi “spaccate”, augurandoci che non stiano emulando i recenti fatti che videro coinvolti gli autobus dell'ANM e che, grazie alle forze dell'ordine riuscimmo a risolvere in poche ore».