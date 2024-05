Sala Consilina, 5 cani uccisi: “taglia” da 5mila euro per scoprire i responsabili

Sull'uccisione di cinque cani randagi avvenuta nei giorni scorsi a Sala Consilina intervengono gli animalisti di Aidaa che annunciano una “taglia” sui responsabili dell'atroce episodio.

«Il barbaro atto criminale compiuto nei giorni scorsi che ha portato all'avvelenamento - si legge in una nota stampa - di tre cani, mentre altri due sono stati uccisi con colpi d'arma da fuoco non può e non deve restare impunito Per questo come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa abbiamo deciso di istituire una taglia di 5.000 euro che verrà pagata a chi con la sua denuncia formale ed espressa nelle forme di legge aiuterà ad individuare e far condannare in via definiva il responsabile o i responsabili di tale scempio».

Il rinvenimento delle carcasse dei cinque cani è avvenuto in località Tempone di Sala Consilina, zona collinare del grosso centro del Vallo di Diano. I cinque animali erano accuditi da una pensionata.