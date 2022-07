Movida Napoli, notte di controlli: 70 identificati tra Chiaia e Vomero

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando provinciale di Napoli e personale della polizia Municipale hanno effettuato controlli in zona Chiaia e al Vomero. Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato nelle vie Riviera di Chiaia, Carducci, Alabardieri e in piazza Rodinò, hanno identificato 29 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 10 veicoli.

Infine, gli agenti del commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano e nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro, dove hanno identificato 50 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, contestato 20 violazioni del codice della Strada per divieto di sosta e rimosso 26 veicoli poiché parcheggiati in strada in sosta vietata.