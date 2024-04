Sono un centinaio le persone, in gran parte ragazze e ragazzi, controllati la notte scorsa dai carabinieri nelle zone della movida del Vomero.

Un quindicenne è stato sorpreso in piazza Quattro giornate con indosso un coltello di 10 centimetri: i carabinieri hanno sequestrato l'arma, denunciato il minorenne e affidato ai suoi genitori. Diverse le sanzioni al codice della strada. Una decina, infine, i ragazzini sorpresi all'interno dei parchi pubblici e delle aree verdi della zona collinare in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Saranno segnalati alla prefettura.

I carabinieri sottolineano l'importanza dei controlli nelle zone della movida frequentate dai giovanissimi. «Può succedere - affermano - che una sanzione al codice della strada possa prevenire un incidente; ma anche solo la presenza di una gazzella può evitare che una rapina venga consumata. Un sequestro, ad esempio di un coltello, può salvare la vita di qualcuno, anche di chi lo tiene in mano». In ogni caso, viene rilevato, «non si lascia nulla al caso e si presidia ogni possibile zona di afflusso come le fermate metro dove i militari sono equipaggiati di metal detector».