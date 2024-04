Napoli, arrestato con droga, armi e 80mila euro in contanti

Gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della stazione della metropolitana di Bagnoli-Agnano Terme, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una donna.

Quest'ultima è poi salita sul motoveicolo con il quale i due si sono allontanati verso via Terracina. I poliziotti li hanno seguiti e fermati poco distante trovando il conducente in possesso di 690 euro, alcuni mazzi di chiavi e di due involucri di hashish del peso di circa 14 grammi, mentre la donna di un altro involucro della stessa sostanza acquistato poco prima.

Inoltre, i poliziotti hanno esteso l'attività di controllo presso l'abitazione dell'uomo nel quartiere Bagnoli e presso un locale in suo uso ad Agnano.

Nell'appartamento gli agenti hanno trovato una dose contenente 1,5 grammi di cocaina, 11 cartucce calibro 7,62, un machete, un taser e tre coltelli, mentre nel locale c'erano un sacchetto contenente circa 81,50 grammi di cocaina, 14 involucri di hashish del peso di circa 107 grammi, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, una pistola modello Beretta con matricola abrasa, 6 cartucce cal. 7,65, altre 15 cartucce cal. 7,6, tre coltelli, un altro machete e 81.050 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Infine nell'auto dell'uomo gli agenti hanno trovato e sequestrato un altro coltello.

Il 55enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni da guerra e ricettazione; l'acquirente invece è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.