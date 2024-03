Spaccio di droga a Giugliano: fermato pusher di Scampia con 24 dosi di cocaina

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 46enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine.

Il controllo è scattato quando un uomo in auto, notata la pattuglia, ha messo in moto e si è allontanato. Il conducente stava parlando con una persona a piedi, ferma in strada. Fermato, l'automobilista aveva addosso una dose di cocaina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la dose era stata appena ceduta da quel pedone poi identificato nel 46enne finito ai domiciliari, nel cui veicolo i carabinieri hanno poi rinvenuto 24 dosi di cocaina da smerciare e 130 euro in contanti.