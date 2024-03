Napoli-Atalanta, rimossi 125 veicoli in sosta vietata

In occasione dell'incontro Napoli-Atalanta sono state impiegate 65 unità di personale della Polizia Locale, tra cui 3 ufficiali e 62 agenti. Tra le attività svolte, sono stati effettuati 10 controlli con sanzioni per coloro che non rispettavano le disposizioni sulla vendita di bevande in vetro.

Inoltre, sono stati rimossi 125 veicoli per violazioni della normativa sulla sosta, inclusi 70 motocicli, al fine di garantire fluidità del traffico e sicurezza degli spazi pubblici.

Durante le operazioni, sono stati contestati 15 verbali al Codice della Strada, con particolare attenzione agli articoli riguardanti i veicoli privi di assicurazione, riscontrati in 4 casi.

Inoltre, sono stati sanzionati 8 parcheggiatori abusivi, con conseguente sequestro di proventi per un totale di 165 Euro.

Infine, sono stati controllati e sanzionati 7 esercizi commerciali di vicinato e di merchandising ufficiale, con il sequestro di bevande e articoli non conformi alle disposizioni di legge.