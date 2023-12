Napoli-Frosinone, verbali e sequestri durante la partita

Durante i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli – Frosinone sono stati elevati 175 verbali per infrazioni al Codice della Strada di cui 8 per mancanza di copertura assicurativa e prelevati 79 autovetture e 60 motoveicoli in divieto di sosta.

Gli uomini della polizia Locale hanno, inoltre, sorpreso 9 parcheggiatori abusivi di cui tre sono stati denunciati all’AG e tre sottoposti ad ordine di allontanamento ed hanno effettuato 2 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti abusivi e 3 sanzioni per la vendita di bevande vietate.

In zona via Nolana e Sopramuro i tecnici hanno effettuato il distacco e la chiusura di 8 allacci abusivi alla rete idrica. Sono in corso attività di indagine per identificare gli utilizzatori dell’acqua rubata a mezzo degli allacci abusivi.