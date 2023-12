Via Tribunali, l'incubo degli scooter selvaggi: «A rischio l'incolumità dei passanti»

Un inferno di clacson strombazzanti, slalom feroci e pericoli costanti per l'incolumità dei pedoni. Da ormai diverso tempo il tratto di via Tribunali nei pressi di Castel Capuano è diventato una vera e propria pista da motocross, popolata da decine di scooter, minimoto e quad che sfrecciano a tutta velocità tra i vicoli e le stradine strette rischiando di investire ad ogni metro gli sfortunati pedoni.

E a peggiorare ancora la situazione, come se non fosse già di per se un problema di difficile soluzione, l'età dei centauri: nella stragrande maggioranza dei casi, come hanno segnalato i residenti, i comitati civici e fin anche qualche sfortunato turista che ha rischiato di essere investito, i conducenti sono ragazzini che non arrivano ai 15 anni.

La problematica del tratto "basso" di via Tribunali è finita più volte sulla scrivania delle forze dell'ordine. Tantissime le segnalazioni alla polizia municipale che, però, non riesce a far fronte ad un problema che si presenta molto più complesso di quanto appare. Inseguire i baby-centauri a bordo dei loro pesanti scooter rappresenta un pericolo mortale per la loro stessa incolumità - facile intuire le conseguenze di una eventuale caduta a velocità sostenuta in un tratto di strada in discesa -, e in massima parte di stratta di veicoli privi di targa, - tra cui molti scooter elettrici modificati per raggiungere le velocità di uno scooter con 125cc di cilindrata - quindi difficili da rintracciare e sequestrare.

Via Duomo e l'incrocio con via Tribunali sono così ostaggio di una baby gang che, come si legge anche nel gruppo del Comitato Fatti di Napoletani Perbene, è composta almeno da una decina di elementi che agiscono indisturbati dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata.

Di tanto in tanto il fenomeno tende a decrescere a causa della pioggia o, magari, a causa di qualche posto di blocco, ma si tratta sempre di tregue momentanee e mai di una definitiva soluzione al problema. Una soluzione potrebbe arrivare dalla pedonalizzazione della zona, ma si tratta di una opzione, almeno ad oggi, difficilmente percorribile.

«Nella parte bassa di via dei Tribunali, quella che va da via Duomo a Castel Capuano - si legge nel gruppo Fatti di Napoletani Perbene - ogni sera, da circa un anno, una banda di ragazzini giovanissimi scorrazza ad alta velocità, su minimoto truccate e rumorosissime. In una zona di Napoli dove vigili urbani e polizia non mettono mai piede. In una zona di Napoli dove caschi e sensi di percorrenza delle strade sono sconosciuti. In una zona di Napoli in cui, qualche anno fa, una moto truccata guidata contromano da due ragazzi senza casco ha mandato in coma una ragazza che lavorava in un locale ed ha ferito due ragazzi argentini, uno con la moto, l'altro accoltellato poiché voleva impdire ai due ragazzi di recuperare la moto per nasconderla. In una zona di Napoli brulicante di turisti che fotografano i giovanissimi centauri divertiti come si fa con gli animali allo zoo, divertiti da questa assoluta anarchia e mancanza di regole e controllo».