Napoli, in una pizzeria il deposito della merce rubata nelle tabaccherie

Durante i controlli dell'Asl in una pizzeria della zona Porto, spunta un deposito di merce rubata e viene scoperto il classico «buco» per accedere al sistema fognario. I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 42enne incensurato per il reato di ricettazione.

Si tratta del titolare di una pizzeria.

Rinvenuti e sequestrati una decina di scatoloni contenenti sigarette di varie marche, valori bollati, titoli di viaggio del trasporto pubblico locale, gratta e vinci e tanto altro. L'attività di catalogazione è durata tutta la notte. In totale sono stati sequestrati 4.300 pacchetti di sigarette di differenti marche e tipologia, 300 confezioni di tabacco, 600 sigarette elettroniche tra monouso e combustione, 3.500 foglietti per cambiali, 90 francobolli, 4 rotoli di marche da bollo, 600 gratta e vinci di differenti tipologie, 150 pacchetti di gomme da masticare e caramelle.

L'ispezione dei carabinieri ha permesso di individuare anche un foro che permette di accedere nei servizi fognari ed è proprio sotto terra che i militari hanno rinvenuto e sequestrato attrezzi atti allo scasso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Centro. Il fermato - proprietario della pizzeria - che è stato trasferito in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.