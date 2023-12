Stesa a Napoli, spari contro un'abitazione al Vasto: scattano le indagini

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli - allertati dal 112 - sono intervenuti la scorsa notte in via Antonio Toscano, a Napoli, per la segnalazione di esplosioni di colpi d'arma da fuoco.

Poco prima ignoti avevano esploso diversi colpi danneggiando la porta e la finestra dell'abitazione al civico 23.

Colpita anche una utilitaria parcheggiata: In frantumi il vetro posteriore lato passeggero e il vetro anteriore lato guida. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 9 bossoli calibro 9.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella impegnati per stabilire la matrice del fatto.