Napoli, l'ex Kim Min Jae posta una foto con la valigia su Instagram. I tifosi napoletani: «Torna da noi»

Una panchina e una valigia. E occhi sul futuro? Tutta da interpretare l'ultima foto caricata sui social da Kim Min Jae, il calciatore coreano ex Napoli ancora molto seguito dai tifosi azzurri in rete.

Tanto da scrivergli immediatamente: «Torna da noi, torna a Napoli» i commenti dei napoletani, «Sta casa aspetta a te» con tanto di dialetto.

E la foto, ovviamente, non è passata inosservata: soprattutto dopo le voci di trasferimento immediato al termine della stagione che l'hanno accompagnato nelle ultime settimane. Kim era arrivato al Bayern Monaco da Napoli proprio l'estate scorsa dopo lo scudetto vinto in azzurro con la squadra di Luciano Spalletti.

In Baviera una stagione tormentata: tanto campo, poi panchina, poi di nuovo campo. Un finale da vivere in Champions League, con le semifinali ancora da giocare, ma in Bundesliga non è andata troppo bene vista la vittoria del Bayer Leverkusen che ha strappato il titolo al Bayern.