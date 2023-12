Napoli, Capodanno a casa: ecco quando tornano gli azzurri

Tre giorni di pausa, poi il ritorno a lavoro. Walter Mazzarri ha ordinato il rompete le righe dopo la gara contro il Monza: il Napoli non si è allenato ieri e non lo farà a cavalo dei giorni che accompagnano il capodanno, lasciando gli azzurri liberi di fare ritorno a casa, dalle rispettive famiglie.

È stata questa la scelta, infatti, di molti calciatori, che vivranno le prossime ore con i propri cari e poi torneranno a Napoli. La squadra è convocata tutta per martedì 2 gennaio, giorno in cui si tornerà a lavorare per il rientro in campionato: gli azzurri giocheranno a Torino la prima gara del 2024 in programma in casa dei granata il 7 gennaio.