Napoli, 2023 da ricordare? Gli azzurri non sono i migliori nell'anno solare

77 punti nel 2023, un anno che si chiuederà in queste opre e che sarà sicuramente da ricordare per i tifosi del Napoli, che hanno potuto accogliere nuovamente in città la vittoria dello scudetto. Nell'anno solare, però, gli azzurri non sono la migliore squadra italiana: meglio del Napoli, infatti, ha fatto ad oggi con 87 punti l'Inter, che in classifica resta lontanissima dagli azzurri. Sul podio italiano del 2023 anche la Juventus, ferma a 74 punti, prima di Milan (73) e Lazio (71).