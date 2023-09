Napoli bello in Europa: è la migliore italiana all'esordio nei gironi Champions

Otto partecipazioni alla moderna Champions League e per cinque volte una vittoria all'esordio nei gironi europei. Il Napoli è la migliore squadra italiana in questo particolare dato: meglio degli azzurri - come riportato da Transfermarkt - solo l'Udinese, che però ha partecipato solo una volta nella sua storia al girone Champions.

La squadra di Rudi Garcia, con la vittoria a Braga, ha portato la sua media punti all'esordio europeo a 2,12 punti, meglio di Juventus (2.04) e Milan (1.95).