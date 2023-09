Una maratona nel tour del force tra campionato e Champions league. Napoli con gli uomini contati in difesa e qualche dubbio in mediana che fanno da contraltare ad una piacevole abbondanza in attacco. Amir Rrahmani sarà costretto ai box almeno per un'altra settimana, Jens Cajuste è ancora in forse e Garcia dovrà decidere se far rifiatare qualche elemento del tridente offensivo, sacrificandolo sull'altare del turnover. Del resto il campionato è ripartito e dietro l'angolo c'è anche il primo turno infrasettimanale. A conti fatti, si giocheranno tre partite in una settimana. Archiviato il successo sofferto, ma importantissimo, ai danni del Braga in Champions League, gli azzurri si rituffano nel torneo di massima serie. Domani pomeriggio, i campioni d'Italia saranno di scena al Dall'Ara di Bologna. La terza trasferta di fila per il Napoli reduce prima dal pareggio in rimonta a Genova e poi dal viaggio in Portogallo in cui è stata battuta bandiera corsara.

In terra felsinea, Garcia dovrà fare i conti con l'assenza di Rrahmani che era uscito anzitempo all'Estadio Municipal di Braga (dopo appena 13’) per un problema muscolare alla gamba sinistra. Amir sarà costretto a saltare sia la sfida di domani a Bologna, sia quella al Maradona con l'Udinese di mercoledì prossimo. Il difensore kosovaro proverà a stringere i denti (ed i tempi) per essere disponibile per la trasferta di Lecce di sabato prossimo. Ma a quel punto è facile immaginare che - a meno di clamorose ed indifferibili esigenze - si preferirà risparmiarlo per super sfida di Champions con il Real Madrid in programma al Maradona il 3 ottobre prossimo. Il bollettino medico diramato ieri dalla società parlava di «una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra». In pratica si tratta del flessore della gamba che evidentemente aveva dato già qualche preallarme a Marassi, suggerendo a Garcia di risparmiarlo per la sfida contro i Genoa. Non è bastato.

Al Dall'Ara, dunque, il tecnico francese dovrebbe riproporre la coppia centrale composta da Juan Jesus ed Ostigard, con il brasiliano Natan unica alternativa di ruolo che potrebbe avere un po' più di minutaggio dopo gli scampoli collezionati all'esordio in Portogallo. Sulle fasce, invece, capitan Di Lorenzo è inamovibile a destra mentre Mario Rui scalpita per ritrovare posto nell'undici titolare sull'out mancino al posto di Olivera.

A centrocampo tutto ruota sulla condizione di Frank Anguissa e sulle valutazioni che farà Garcia per uno dei suoi pretoriani. Il camerunense non è in condizione, sta accusando la fatica del tour de force (oltre che dei nuovi compiti tattici affidatigli dall'allenatore) e potrebbe anche rifiatare. In tal caso, però, bisogna valutare lo stato di forma del suo naturale sostituto, Cajuste. Il centrocampista norvegese è ancora alle prese con un affaticamento muscolare che mercoledì scorso lo ha costretto in tribuna a Braga, dopo l'ottimo impatto avuto al Ferraris contro il Genoa (assist per Raspadori e zampino nella rete del pari di Politano). Soltanto oggi si capirà se Jens sarà aggregato al gruppo per giocarsi le sue chance. La seduta di rifinitura in programma in mattinata a Castel Volturno prima della partenza per Bologna scioglierà gli ultimi dubbi. Più difficile immaginare Raspadori o Elmas in quelle zolle di campo sebbene entrambi abbiano nelle corde il ruolo di mezzala, ma renderebbero il Napoli a pericolosa trazione offensiva. Per quello c'è già il tridente che aspetta solo il ritorno di Kvara ed intanto si gode il magic moment di Politano ed i segnali importanti che arrivano da Osimhen. Il bomber nigeriano è rimasto all'asciutto negli ultimi 180’ di campionato dopo avere realizzato tre reti in due partite (doppietta a Frosinone e gol con il Sassuolo). Ma la prestazione di Braga, in cui è stato premiato Man of the match pur senza segnare, è un importante bigliettino da visita per Bologna.