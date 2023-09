Napoli flop con Garcia, è il peggior avvio in campionato dal 2015/16

Non proprio la partenza ideale per i campioni d'Italia del Napoli. Il pareggio a Bologna contro la squadra di Thiago Motta tiene gli azzurri a quota 8 punti in campionato, già a -7 dalla capolista Inter e lontani dal dato di un anno fa. Come riportato anche da Opta Italia, la squadra di Garcia ha registrato il suo peggior rendimento dopo i primi cinque turni di Serie A a partire dal 2015/16, quando in panchina c'era Maurizio Sarri.