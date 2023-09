Lobotka, l'affondo del ct della Slovacchia: «Il problema è il Napoli»

«Io non conosco le dinamiche tattiche di Garcia, per cui è anche difficile spiegare questa metamorfosi. Però sicuramente è tutta la squadra che in questo momento non sta rendendo per quello che si era sperato». queste le parole di Francesco Calzona, ex Napoli e oggi commissario tecnico della nazionale slovacca in cui Stanislav Lobotka resta uno dei perni fissi.

Nelle prime settimane del nuovo corso a Napoli, lo slovacco sembra aver accusato il passaggio al nuovo allenatore. «Ma il problema non è Lobotka, forse è il Napoli che non ha iniziato nel migliore dei modi. Ma sono sicuro che i valori verranno fuori. Lobo è un giocatore che ha molta considerazione in Slovacchia. Lui e Skriniar sono i giocatori di punta di questo Paese» ha concluso Calzona a Radio Sportiva.