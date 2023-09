Rrahmani, infortunio grave: c'è la lesione, salta Bologna-Napoli

Brutte notizie per Rudi Garcia e per Amir Rrahmani: dopo l'infortunio della serata Champions a Braga con la sostituzione anticipata, il difensore kosovaro si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Rrahmani ha iniziato l’iter riabilitativo con lo staff medico azzurro.

Il centrale napoletano non sarà a disposizione per Bologna-Napoli di domenica e con ogni probabilità anche per Napoli-Udinese del turno infrasettimanale, da valutare invece Cajuste che questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in campo. Il problema che l'ha tenuto fuori in Champions non preoccupa e il centrocampista spera di strappare una convocazione per il match di campionato. La squadra è tornata ad allenarsi questa mattina a Castel volturno: Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo.