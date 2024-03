Adesso i punti si giocano sopratutto in infermeria. Il Napoli prova a recuperare il grosso dei degenti, sopratutto in ottica Champions League. Stamattina a Castel Volturno anche Victor Osimhen ha marcato visita, ma a quanto pare si tratta soltanto di un lavoro differenziato a scopo precauzionale. Il centravanti ha fatto un allenamento blando in palestra per evitare sovraccarichi di lavoro considerando il tour de force di squadra ed anche personale (il bomber è comunque rientrato dalla Coppa d'Africa e per lui stato stilato un protocollo specifico).

APPROFONDIMENTI Napoli, con Osimhen è un altro Kvaratskhelia: il rendimento cresce in coppia Raspadori, scatto verso gli Europei Napoli e Napoli Basket, un patto vincente per la città

Amir Rrhamani stamani invece ha fatto una risonanza magnetica dopo essere uscito anzitempo con la Juventus al Maradona. L'esame diagnostico avrebbe scongiurato problemi seri – si vocifera si tratterebbe soltanto di una contrattura – e lo staff medico proverà a recuperarlo per la super sfida di Champions a Barcellona contro i blaugrana di Xavi. Il kosovaro dunque potrebbe saltare la sfida di venerdì sera con il Torino al Maradona. Copia-incolla anche per Ngonge e sopratutto per Cajuste. L'attaccante ex Verona potrebbe anche strappare una convocazione per la sfida contro i granata di Juric nell'anticipo della 28esima giornata di serie A. Cajuste, invece, farà il possibile per tornare abile e arruolabile per la gara di ritorno degli ottavi in Catalogna. Anche perché – con Zielinski fuori dalla lista Champions – come mezzo sinistro di centrocampo c'è soltanto Traorè.