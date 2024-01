Napoli-Salernitana 2-1, squalificati Kvaratskhelia e Cajuste: potranno giocare in Supercoppa?

Il Napoli supera la Salernitana solo in pieno recupero e all’ultima occasione, ma il derby vinto contro i granata lascia anche due nei: le ammonizioni di Khvicha Kvaratskhelia e Jens Cajuste che erano tra i calciatori azzurri diffidati e ora dovranno sontare un turno di squalifica. Ma quando dovranno restare ai box con la Supercoppa Italiana ormai alle porte?

Da questa edizione 2024 con Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina che si affrontano a Riyadh la prossima settimana, i cartellini del campionato non saranno scontati in Supercoppa. Le ammonizioni di questo weekend non saranno conteggiate nel torneo: quindi se un giocatore diffidato viene ammonito nella 20° giornata, l’ultima prima della Supercoppa, come è stato per Kvara e Cajuste, salterà la successiva partita di campionato (il 22° turno, in quanto il 21° dovranno recuperarlo tra il 14 e il 28 febbraio), ma potrà scendere in campo in Arabia Saudita. Mazzarri non li avrà a disposizione per Lazio-Napoli del prossimo 28 gennaio.