Juan Jesus da Mimì alla Ferrovia con una maglia speciale

Si sta lentamente mettendo alle spalle l'episodio di San Siro. Sulla lotta al razzismo non farà nessuna marcia indietro. E intanto oggi a pranzo Juan Jesus e la sua famiglia sono stati ospiti di Michele Giugliano e della sua famiglia, proprietari di Mimì alla Ferrovia che ha voluto ringraziare per la grande solidarietà mostrata nei giorni passati.

Jesus ha voluto omaggiare i proprietari con una sua maglietta, quella indossata contro l'Atalanta.

Un dono speciale perché in edizione limitata (2023) ed indossata proprio in occasione della gara del Maradona, dove Jesus, a dire il vero, non ha brillato certo nella sua prestazione.