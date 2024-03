Napoli-Atalanta, al Maradona un'iniziativa per Juan Jesus e il caso Acerb. La lettera di Marco D'Amore: «Diciamo insieme no al razzismo»

Il Maradona si prepara a Napoli-Atalanta, ma la partita del sabato santo sarà anche l'occasione per il club azzurro e i tifosi presenti per riabbracciare Juan Jesus, alla prima volta in campo dopo il caso di Inter-Napoli e Francesco Acerbi.

Il club azzurro ha annunciato una iniziativa in difesa del difensore brasiliano, “sconfitto” nella diatriba con il collega dalla sentenza del Giudice sportivo Mastandrea che in settimana aveva assolto il difensore nonostante le accuse del napoletano.

Presenti all'iniziativa l'attore Marco D'Amore e il giovane attaccante dell'under 15 azzurra Seik Mane, protagonista proprio con Juan Jesus di un video contro il razzismo condiviso dal club qualche giorno fa: «Troppo hanno visto i nostri occhi, hanno udito le nostre labbra.

Troppo hanno taciuto le nostre labbra. Non è più questyo il tempo della noncuranza: Napoli, fai sentire la tua voce senza paura. Insieme, diciamo uniti: no al razzismo» le parole dell'attore napoletano lette allo stadio.

Non solo il club si farà sentire, però: anche dagli spalti, infatti, i tifosi hanno annunciato il massimo sostegno al brasiliano con striscioni preparati per lui e la manifestazione di affetto e solidarietà migliore dopo due settimane di chiacchiere e critiche per il calciatore stesso, titolare nella sfida contro l'Atalanta.