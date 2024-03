Kvaratskhelia, infortunio e tempi di recupero: solo panchina con l'Atalanta

Allenamento fuori dal gruppo per Khvicha Kvaratskhelia, che sta lavorando per recuperare dalla forte contrattura all'adduttore della coscia sinistra e sembra destinato a stare fuori dall'undici titolare del Napoli di domani contro l'Atalanta.

La stella del Napoli oggi ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo, mentre la squadra faceva la preparazione per il match di domani alle 12,30 al Maradona.

Francesco Calzona prepara il match pensando a come sostituire il georgiano sulla fascia sinistra dove sembra in pole position Raspadori, nel tridente con Osimhen e Politano, anche se c'è la tentazione di schierare dall'inizio Lindstrom.