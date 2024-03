La voglia c’è, la gamba un po’ meno. O meglio è l’adduttore della gamba sinistra che sta facendo i capricci. E il referto non favorisce ipotesi ottimistiche nell’immediata vigilia della partitissima con l’Atalanta di domani al Maradona. Khvicha Kvaratskhelia si è sottoposto ieri mattina ad una risonanza magnetica presso il Pineta Grande Hospital a due passi dal quartier generale di Castel Volturno. L’esame diagnostico ha evidenziato una «forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra». Kvara è rientrato con i cerotti dalla vittoriosa doppia trasferta playoff con la sua nazionale che ha regalato la storica qualificazione agli Europei alla Georgia. Il giocatore martedì scorso si è infortunato a pochi minuti dalla fine del secondo supplementare, lamentando un fastidio all’inguine e rinunciando così anche alla lotteria dei calci di rigore. La speranza che si trattasse soltanto di un affaticamento muscolare era stata suffragata dai video dei festeggiamenti postati dallo stesso giocatore ebbro di gioia negli spogliatoi. Ieri però è arrivata la doccia fredda con il supporto dell’esame clinico.

In questi casi, infatti, con una forte contrattura - sopratutto in una regione delicata come quella degli adduttori - la prognosi va da una settimana a dieci giorni. Insomma, stando alle linee guida della medicina il suo rientro in campo con la maglia del Napoli non avverrà prima della trasferta di Monza a inizio aprile. Kvara però sta provando a stringere i denti e accelerare i tempi (di recupero). Un po’ come nel suo stile sul terreno di gioco fatto di scatti, strappi e accelerazioni. Ne sa qualcosa proprio l’Atalanta che nella gara d’andata è stata bucata da un colpo di testa del georgiano e nell’ultima sfida al Maradona è stata costretta ad assistere all’eurogol di Kvara che si è portato dietro l’intera difesa prima di segnare la rete del definitivo 2-0. Ieri mattina dopo la risonanza, Kvaratskhelia si è presentato all’allenamento, seguendo un protocollo di lavoro comunque personalizzato fatto di palestra e terapie. A conti fatti tuttavia e con la sola seduta di rifinitura in programma stamani, la presenza della stella georgiana contro la Dea resta in forte dubbio. Oggi il dentro o fuori, insomma. Calzona aspetta per capire se schierare o meno il talento georgiano nel tridente senza correre il rischio di perderlo per un periodo ancora maggiore forzando i tempi. Del resto il Napoli è chiamato ad un autentico sprint finale per cercare la disperata rimonta in chiave qualificazione alla Super Champions. In caso di forfait del georgiano scalda i motori Giacomo Raspadori. Jack infatti ha messo la freccia e sembra in vantaggio su Lindstrom che pure è sempre stato il naturale sostituto di Kvara sulla sinistra nelle gerarchie di Francesco Clzona. Ieri mattina Raspadori è stato provato nel tridente dei possibili titolari con Osimhen al centro e Politano sulla destra.