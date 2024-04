Empoli-Napoli, probabili formazioni: Kvaratskhelia si allena con la squadra di Calzona

Torna un sorriso in casa Napoli. In vista della trasfereta di Empoli del prossimo sabato, Francesco Calzona potrebbe ritrovare due pedine azzurre da schierare anche dal primo minuto.

Come informato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, oggi a Castel volturno Khvicha Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo, ampiamente abili e arruolabili dall'allenatore.

Il campione georgiano ieri non si era allenato con i compagni a causa di una gastroenterite che aveva fatto scattare l'allarme in casa Napoli. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Terapie per Contini.