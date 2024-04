Empoli-Natan, le formazioni ufficiali: Natan torna terzino sinistro titolare

Tutti si aspettavano in campo Pasquale Mazzocchi, ma per una volta Francesco Calzona riesce a prendere tutti in contropiede. Con le assenze di Mario Rui e Mathias Olivera a sinistra, sarà Natan a giocare titolare nel ruolo di terzino contro l'Empoli.

Una bocciatura a tutti gli effetti per il terzino di Barra? No, perché nelle ultime ore il napoletano è stato accompagnato da uno stato influenzale, ma sicuramente una chance in più per il brasiliano, arrivato qui da centrale difensivo in estate per sostituire il partente Kim Min Jae e poi scivolato nelle retrovie con più panchine che presenze in campo.

Fin qui, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, Natan ha messo insieme 1449 minuti in campo. Oggi ci torna da titolare ma a sinistra nella difesa disegnata a quattro da Calzona. Una novità? No: già con Mazzarri, infatti, il brasiliano aveva giocato in quel ruolo. Contro Braga e Cagliari vincendo, ma anche nella sconfitta di misura contro la Juventus in trasferta.