Empoli-Napoli 1-0, Mazzocchi: «Squadra in difficoltà, soffro a non giocare»

«I tifosi fanno tanti chilometri e sacrifici per stare al fianco alla squadra, è giusto ascoltarli» dice Pasquale Mazzocchi, terzino azzurro oggi in campo a Empoli nella seconda metà di gara.

«Sono arrivato quando è arrivato Mazzarri, è una squadra che era in difficoltà e sto cercando di mettere quanto più entusiasmo alzando l'intensità degli allenamenti».

«Non è un buon momento, stando fuori soffro tanto e oggi per me era un'occasione importante ma ieri sera non sono stato tanto bene. Nel secondo tempo Calzona mi ha chiesto e gli ho dato l'ok per entrare» ha concluso il terzino, in campo nuovamente dopo sette gare rimasto in panchina a guardare.