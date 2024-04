Empoli-Napoli 1-0, Calzona in conferenza stampa: «Non pensavo di trovare una situazione così»

«La colpa è la mia, non sono riuscito a trasmettere a questa squadra la voglia di arrivare in alto. Abbiamo giocato una brutta partita, la squadra non solo ha preso gol ma è stata anche facilmente leggibile. Le difficoltà della squadra sono note, ma onestamente non pensavo di trovare una situazione così» le parole di Francesco Calzona ai microfoni di Dazn a fine partita.

«Giocando tante partite qualche magagna l'abbiamo nascosta. Ma dobbiamo prenderci le responsabilità, onorare questa maglia» ha spiegato.

«Champions? Se non vinci le partite e addirittura le perdi, inutile parlarne. Ma abbiamo tutti gli elementi per poter fare bene, non ci stiamo riuscendo e questo mi dispiace. La contestazione dei tifosi è giusta. Chiedo scusa a loro, a tutti quelli che fanno sacrifici per sostenerci, che fanno chilometri per essere qui. La contestazione ci sta tutta, dobbiamo aspettarla» ha concluso Calzona.