Empoli-Napoli 1-0, crisi Calzona: Di Lorenzo parla con i tifosi ultras dopo la gara

Ci mette la faccia Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli che resta in campo al termine del match del Castellani dopo la sconfitta contro l'Empoli e va personalmente a parlare con i tifosi presenti nel settore ospiti.

I napoletani non sono ovviamente felici delle prestazioni viste in campo negli ultimi periodi, quella di Empoli si aggiungerà alla lunga collezione di questa stagione. Dopo i saluti al pubblico, Di Lorenzo si è intrattenuto a parlare con il rappresentante dei supporters napoletani in vista delle ultime cinque partite dell'anno.

Già a Monza la tifoseria napoletana aveva fatto intravedere lo scontyento con una contestazione aperta prima e durante la gara. Lo stesso è accaduto anche oggi, con i primi 15 minuti di contestazione nei quali è anche arrivato il gol poi decisivo di Cerri.