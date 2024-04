Calciomercato Napoli, Sudakov va in Premier League: «De Laurentiis ha perso la sua occasione»

«A gennaio avevo detto al Napoli che potevano averlo per 50 milioni di euro più bonus, loro hanno offerto 40 milioni di euro. Ho consigliato al club di Aurelio De Laurentiis di chiudere l'affare subito o perdere questa occasione unica. E infatti sarà così». Queste le parole di Sergei Palkin, amministratore delegate dello Shakhtar Donetsk che lo scorso gennaio aveva avuto contatti con il club azzurro per Georgiy Sudakov, la stella emergente del calcio ucraino.

«Adesso non basteranno 50 milioni di euro.

Non avrebbero alcuna possibilità di acquistarlo ora perché abbiamo molti più club che lo cercano. L'interesse maggiore in estate arriverà dai club inglesi, ci sono molte chance di vederlo altrove il prossimo anno. Per me diventerà uno dei migliori centrocampisti d’Europa e del mondo» ha continuato il dirigente ucraino nell'intervista a The Standard.

Sulle tracce di Sudakov - per cui ora serviranno almeno 70 milioni - già a gennaio non c'era solo il Napoli, ma evidentemente il treno degli azzurri ha lasciato la stazione. Il Chelsea sembra in prima fila per acquistarlo tra qualche mese ma nelle ultime settimane anche l'Arsenal si è fatto sotto per l'acquisto: «Si trasferirà sicuramente in un top club europeo quest’estate. Nelle ultime settimane molte persone mi hanno chiesto di Sudakov».