Empoli-Napoli, probabili formazioni: Kvaratskhelia ha la gastroenterite e non si allena

Una brutta notizia per Francesco Calzona in vista di Empoli-Napoli di sabato prossimo: Khvicha Kvaratskhelia - come comunicato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali - non si è allenato questa mattina insieme con i compagni a causa di una gastroenterite.

Il problema del georgiano sarà valutato nelle prossime ore in attesa di capire se e come tornerà ad allenarsi domani insieme con il resto del gruppo.

All'orizzonte c'è la trasferta di sabato in terra toscana, un'occasione per riscattare il deludente pareggio di domenica scorsa al Maradona contro il Frosinone. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Contini ha fatto terapie.