Allarme rientrato. Khvicha Kvaratskhelia ha ripreso ad allenarsi regolarmente questa mattina a Castel Volturno dopo avere marcato visita ieri per un virus intestinale. Il talento georgiano è stato tra i primi a presentarsi nel quartier generale azzurro e dopo un rapido consulto con lo staff medico – che ha valutato le condizioni generali del giocatore – ha indossato regolarmente gli scarpini di gioco ed è sceso in campo con i compagni agli ordini di Ciccio Calzona. Il tecnico ha recuperato a tutti gli effetti anche Juan Jesus per la trasferta di Empoli e tira un sospiro di sollievo in difesa, visto che le due squalifiche di Rrahmani e Mario Rui avevano acceso la spia dell'emergenza nel pacchetto arretrato se anche JJ fosse rimasto in infermeria. Resta ancora ai box, invece, Mathias Olivera. Al suo posto giocherà Mazzocchi.

APPROFONDIMENTI Ranking Uefa, Italia con 5 squadre Napoli, mostra “Diego Vive” alla ex Base Nato Champions, Manchester City-Real Madrid: Ancelotti batte Guardiola

Il cursore di fascia sinistra uruguagio ha effettuato stamani una risonanza magnetica di controllo dopo il problema all'adduttore accusato nella trasferta di Monza. L'esame clinico ha fatto registrare progressi, ma non certamente tali da poterlo rischiare sabato contro la formazione toscana. Quasi certamente, dunque, Olivera non sarà neppure tra i convocati di Calzona per la trasferta di Empoli. A meno che il tecnico non decida di portarlo con se in panchina soltanto per fare gruppo. Si vedrà. Anche Contini è costretto mordere il freno per il problema al ginocchio che si sta portando dietro da settimane. Il Napoli effettuerà domani la consueta seduta di rifinitura a Castel Volturno e poi partirà alla volta di Firenze. La città gigliata è stata scelta dai campioni d'Italia come sede del ritiro pre-partita.