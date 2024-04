Champions, Manchester City-Real Madrid: Ancelotti batte Guardiola

Il Real Madrid si è qualificato per le semifinali della Champions League. Gli spagnoli hanno battuto 5-4 il Manchester City dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1 con le reti di Rodrygo al 12' del primo tempo e De Bruyne al 31' della ripresa. All'andata a Madrid il match si era chiuso 3-3. In semifinale il Real affronterà il Bayern Monaco,

- Rudiger calcia forte a incrociare ed Ederson non ci arriva: passa il Real Madrid.

- Con freddezza Ederson calcia a fin di palo e rimanda la sentenza.

- Nacho con freddezza mantiene il vantaggio.

- Foden spiazza Lunin.

- Vazquez calcia a fin di palo e porta in vantaggio il Real.

- L'ex Inter Kovacic calcia male e Lunin la para.

- Bellingham spiazza Ederson.

- Bernardo Silva calcia centrale, ma Lunin è di ghiaccio: la blocca senza problemi.

- Modric si lascia intuire il tiro e sbaglia.

- Alvarez parte dal dischetto e spiazza Lunin.

Finisce il secondo tempo supplementare: si va ai calci di rigore.

120' - Un minuto di recupero.

120' - Alvarez calkcia in porta, ma Lunin la para.

105' - Ricomincia la partita.

Finisce il primo tempo supplementare

105'+2 - Rudiger non riesce a indirizzare bene il pallone e sfiora la rete.

105' - L'arbitro assegna due minuti di recupero.

90' - Comincia il primo tempo supplementare

Finisce anche il secondo tempo: si va ai supplementari.

90' - Quattro minuti di recupero.

82' -Ancora De Bruyne ci prova da dentro l'area, ma il tiro finisce alto.

78' - De Bruyne sfiora la doppietta con un tiro a giro che finisce di poco sopra la traversa.

76' - Rudiger respinge male in area, De Bruyne si fa trovare pronto e calcia forte sotto la traversa: è 1-1.

71' - Lunin blocca in due tempi il tiro rasoterra di Grealish.

52' - Nacho rischia l'autogol con Haland che lo pressa, ma il difensore si salva spedendo il pallone in angolo.

46' - Inizia il secondo tempo.

Finisce il primo tempo.

45' - Due minuti di recupero.

36' - Grealish sfiora la rete con un tiro sul primo palo deviato da Rudiger.

27' - De Bruyne ci prova da lontano, ma Lunin para bene in tuffo.

19' - Lunin ruba il tempo a tutti e poi sul cross di Grealish Haaland colpisce di testa e prendela traversa.

17' - Haaland colpisce di testa, ma il tiro finisce alto.

12' - Ederson para il tiro di Rodrygo, ma il brasiliano ribadisce a rete la ribattuta.

10' - Camavinga ci prova da fuori, ma Lunin la blocca.

1' - Comincia la partita.

Orario dei quarti di finale

Il match di Champions League tra Manchester City e Real Madrid andrà in scena all'Ethiad Stadium mercoledì 17 aprile alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Manchester City e Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prima Video, disponibile anche tramite app per smartphone e tablet. Sul nostro sito troverete gli aggiornamenti in tempo reale.

Formazioni ufficiali Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Akanji; Rodrigo, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Squadra arbitrale

L’Uefa ha designato l’arbitro Daniele Orsato per il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Assistenti Carbone e Giallatini. Il Quarto ufficiale sarà Mariani. VAR Irrati, AVAR Valeri.