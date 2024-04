Champions League, quinto posto per la Serie A: fondamentale l'Atalanta

Le squadre italiane possono festeggiare, sopratutto quelle delle prime posizioni in Serie A perché per il prossimo anno il quinto posto vale un biglietto per la prossima Champions League. Grazie ai risultati dei quarti di finale di oggi, in cui Fiorentina, Atalanta e Roma hanno trovato la qualificazione al penultimo atto dei rispettivi tornei europei, l'Italia ha ottenuto aritmeticamente il posto in Champions. Questa dal prossimo anno cambia e passa da 32 a 36 squadre. Di questi quattro posti che mancano, due sono affidati alle due federazioni che occupano il primo e il secondo posto del ranking a fine stagione.

Il Ranking aggiornato

Grazie ai risultati di oggi, l'Italia vola in testa al ranking Uefa per federazioni a quota 19.000, mentre alle sue spalle resta la Germania con un totale di 17.857 punti. Al terzo posto, infine, rimane stabile l'Inghilterra con un bottino di 17.375 punti.

Le squadre in gara

Con le partite che restano da disputare, la Serie A mantiene ben tre squadre nella competizione come la Bundesliga, che vanta ancora in gara Borussia Dortmund, Bayern Monaco (in Champions League) e il Leverkusen (in Europa League).