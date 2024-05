Bayern Monaco-Real Madrid 2-2, l'ex Napoli Kim Min Jae distrutto da Tuchel: «Due errori»

«È stato troppo frettoloso nelle due occasioni dei gol» di Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco che esce dal campo contro il Real Madrid con tanto rammarico.

Un 2-2 che infatti non rende merito alla prestazione vista in campo per i bavaresi e che soprattutto tiene apertissima la porta in vista del ritorno a Madrid.

Una sconfitta marchiata da errori dell'ex Napoli Kim Min Jae, distrutto dall'allenatore del Bayern al termine del match: «Ha fatto il primo passo troppo presto e si è lasciato infilare dal passaggio di Kroos. È stato troppo aggressivo. Sul secondo gol purtroppo ha commesso un altro errore: eravamo 5 contro 2, eravamo in superiorità e non c'era bisogno di difendere aggressivamente su Rodrygo. Proprio mentre era arrivato Dier, Kim ha steso Rodrygo. Purtroppo questi errori vengono puniti».