“Gladiatori del Vesuvio”, una canzone per lo scudetto del Napoli

È trascorso un anno dalla vittoria del terzo scudetto del Napoli ma quella gioia e quelle emozioni sono ancora vive nel cuore dei tifosi. Esce martedì 3 maggio 2024, il videoclip ufficiale del brano Gladiatori del Vesuvio (diretto da R-AVI Production e prodotto da Sud in Sound) testo e musica di Giovanni Busiello (autore, compositore, trombettista e flicornista) con la collaborazione dell’attore Marco Colucci, del giornalista sportivo Giovanni Visone detto Super Allan, Salvatore Esposito (cantante, attore, ballerino, voce principale del musical C'era una volta Scugnizzi), il cantante Tino Simonetti e la voce narrante di Andrea Lubrano Di Giunno.

Al progetto hanno collaborato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Volla guidato dalla dirigente Gabriella La Marca e il professore di lettere Dario Russo: «Il brano - commenta Busiello - nasce guardando un video di Maradona.

Preso dalla malinconia e dalla meraviglia per quello che riusciva a fare con la palla, buttai giù la melodia e successivamente il testo. Il titolo è ispirato dalla Battaglia del Vesuvio del 73 a. C. - uno scontro tra una milizia romana comandata dal pretore Gaio Claudio Glabro e un gruppo di schiavi ribelli guidati dal gladiatore ribelle Spartaco - che ho voluto collegare allo spirito combattivo di Maradona che ha amato questa maglia più di tutti».

Con Gladiatori del Vesuvio, la Sud In Sound diretta da Gennaro Franco e Aniello Misto, supporta un nuovo progetto solidale. Il brano, infatti, vuole essere un esempio per i ragazzi, al fine di far riscoprire, attraverso la passione per il calcio e l’amore per un mito come Maradona, quei valori di un tempo, che col passare degli anni si sono persi.