Napoli-Bologna, probabili formazioni: out Mario Rui, Raspadori in dubbio

Raspadori difficilmente sarà convocato per la penultima gara al Maradona. Nell'allenamento di questa mattina, ha svolto gran parte del lavoro per conto suo, perché i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la trafserta di Udine non sono ancora andati via.

Chi si è all'improvviso fermato è stato Mario Rui che ha interrotto anzitempo la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia.

Domani al suo posto, scontato l'impiego di Mathias Olivera. Che Napoli prepara Calzona? Certo, spazio ancora a tutti i titolari, perché non c'è alcuna voglia di fare test anche perché alle spalle le riserve si mostrano quasi mai all'altezza. Poi c'è ancora la corsa all'ultimo posto valido per l'Europa, sia pure la Conference.

Dunque, Ciccio Calzona vuole conquistare almeno 9 punti in queste ultime gare di campionato. Ancora fuori dai giochi Zielinski.