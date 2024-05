Roma e Lazio, per la Champions il sesto posto può non bastare più: cosa succede se l'Atalanta le vince tutte, le combinazioni

La classifica di Serie A è ormai pressoché deciso con poche situazioni che sono ancora da definire. Una di queste è la corsa alla Champions League con Roma e Lazio che sono in bilico e non sanno cosa sarà del loro destino. Le due squadre sono separate da un solo punto in campionato e occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione. Per entrambi i club della Capitale, le speranze di rientrare nella competizione per club della Uefa si sono ridotte al lumicino e serve un incrocio di situazioni per le due per qualificarsi.

