di Amedeo Lepore

La quarta rivoluzione industriale in corso si differenzia dalle precedenti per un radicale cambio di paradigma, che costituisce una rottura di continuità nell’evoluzione delle tecnologie. L’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) ai processi produttivi è un salto verso un futuro imperscrutabile, aperto dal ribaltamento del nesso uomo e macchine in un ambito in cui l’innovazione sembra congiungersi...